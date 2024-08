Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/08/2024 - 23:37 • São Paulo (SP)

O Atlético-MG esteve longe de ter as melhores chances do jogo, mas foi eficiente quando necessário e, nos acréscimos, venceu o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Battaglia fez o gol dos mineiros, que agora têm a vantagem de jogar pelo empate para avançar na competição. Com o resultado, o Tricolor segue sem vencer o time mineiro desde 2020, acumulando oito jogos.

A partida também foi marcada por homenagens ao zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira (27) após ficar cinco dias na UTI. O Tricolor segue sem vencer o time mineiro desde 2020, acumulando oito jogos.

O jogo

Faltou um pouco de emoção no primeiro tempo, mas o São Paulo esteve ligeiramente melhor, dominando mais a partida e ditando o ritmo de jogo. Na melhor chance da etapa, Wellington Rato finalizou rasteiro e viu Ederson fazer boa defesa. Do lado atleticano, Gustavo Scarpa respondeu, mas Rafael ficou com a bola, sem sustos. Rato ainda teve outra chance, mas novamente não conseguiu tirar o marcador do zero.

Na etapa complementar, os donos da casa voltaram empenhados e, com apenas três minutos, Rato se livrou de Paulinho, bateu colocado e quase balançou a rede. Na metade do segundo tempo, Calleri também ficou no quase, após cruzamento de Rafinha na área. O Tricolor tentava atacar e o Galo se defendia. Nos minutos finais, Luciano e Lucas, na melhor das chances, tentaram estufar a rede mineira, sem sucesso. E se quem não faz, leva, o Galo marcou no final, com Battaglia.

Homenagens a Izquierdo

Em homenagem a Izquierdo, que morreu nesta terça-feira (27), em São Paulo, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca, todos os jogadores do São Paulo entraram em campo com o nome do uruguaio nas camisas e uma tarja preta no braço. Além disso, os jogadores fizeram um minuto de silêncio antes de a bola rolar.

O que vem por aí?

O jogo de volta entre as equipes está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV. Antes disso, no entanto, São Paulo e Atlético-MG têm jogos pelo Brasileirão. Pela 25ª rodada, o Tricolor encara o Fluminense, no domingo (1°), às 18h30, no Maracanã. No mesmo dia, às 11h, o Galo pega o Grêmio, na Arena do Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 ATLÉTICO-MG

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Rafael Da Silva Alves-RS

🖥️ VAR: Wagner Reway-ES

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Rafinha, Sabino, Arboleda e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo e Wellington Rato; Luciano, Lucas e Calleri.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard e Scarpa; Hulk e Paulinho.