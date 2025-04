Ficha do jogo SAO ALL 2ª Rodada Copa Libertadores Data e Hora Quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília) Local Morumbis, em São Paulo (SP) Árbitro Alexis Herrera (Venezuela) Var Carlos Orbe (Equador) Onde assistir

São Paulo e Allianza Lima se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. A partida é válida pela segunda rodada da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

Na estreia, o time comandado por Luis Zubeldía venceu o Talleres por 1 a 0, em confronto que aconteceu na Argentina. A equipe também empatou recentemente, sem gols, com o Atlético-MG. Do outro lado, o Allianza Lima foi derrotado em casa pelo Libertad por 1 a 0 no duelo de estreia na competição.

O São Paulo chega com desfalques importantes. O elenco não deve ter Lucas Moura, Oscar e nem Luiz Gustavo, além de Pablo Maia, que operou recentemente.

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Allianza Lima (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo e Allianza Lima

2ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo;

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Wendell (Enzo Diaz); Alisson, Marcos Antônio; Cédric, Luciano, Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ALLIANZA LIMA: Vizcarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Lavandeira, Noriega, Quevedo; Barcos, Succar. Técnico: Nestor Gorosito.