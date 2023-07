+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



O Lance! apurou que o 'bate-volta' de Rafinha ao país onde morou por mais de dez anos foi acertado no início do ano, ainda quando Rogério Ceni era o técnico tricolor. A única imposição do clube do Morumbi foi para que o jogador não entrasse em campo.



Internamente, conselheiros foram informados de que a viagem aconteceria em um momento da temporada sem decisões, já que a CBF resolveu antecipar as datas da Copa do Brasil posteriormente. Nas redes sociais, torcedores criticaram a falta de comprometimento do jogador, mas pessoas da cúpula do futebol são-paulino minimizam, enaltecendo a postura do veterano em momentos cruciais da temporada, como no atraso dos direitos de imagem e brigas internas do plantel com Ceni.



Seja como for, Rafinha já embarcou de volta ao Brasil para ficar à disposição de Dorival no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, às 21h30 (de Brasília) de terça-feira (25), em Itaquera.



