O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o São Paulo na noite da última sexta-feira (2), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro João Ricardo, destaque dos cearenses na partida, falou sobre o resultado e frisou a importância do ponto obtido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Resultado que, se fosse em outro momento, talvez a gente iria comemorar muito. Mas hoje acabou sendo ruim porque nós estamos necessitando de uma vitória. Mas feliz. Acho que a equipe fez um bom jogo. Criou as oportunidades, a gente estava devendo nos outros jogos e hoje conseguimos - disse.

— Ponto importante e a gente está somando. É parabenizar a equipe pela entrega, pelo empenho. Mas a gente vai trabalhar muito para buscar as vitórias o mais rápido possível - concluiu o arqueiro.

continua após a publicidade

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

São Paulo x Fortaleza: João Ricardo é destaque

O goleiro João Ricardo foi um dos principais destaques do time de Juan Pablo Vojvoda no empate em 0 a 0 com o São Paulo. No 2º tempo, o atleta cometeu pênalti em cima de Ferreira. Mesmo assim, defendeu a cobrança do atacante rival, mantendo a igualdade no placar.

Pelo Brasileirão de 2023, no mesmo estádio, João Ricardo pegou um pênalti cobrado por James Rodríguez. Na ocasião, o Fortaleza triunfou sobre os paulistas por 2 a 1.

continua após a publicidade

Agenda do Fortaleza

Após o confronto diante do São Paulo, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe recebe o Colo-Colo-CHI na terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Na última semana, a Conmebol anunciou a decisão de declarar o Fortaleza como o vencedor do jogo cancelado contra os chilenos. Assim, com o 3 a 0, a equipe cearense subiu para o terceiro lugar do grupo E, com quatro pontos. O líder Atlético Bucaramanga-COL tem cinco, o vice-líder Racing-ARG tem quatro (está na frente do Leão pelo saldo de gols) e o Colo-Colo agora é o lanterna, somando dois pontos.