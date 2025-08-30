Rafael, goleiro do São Paulo, lamenta fim da sequência invicta: ‘O empate seria mais justo’

O São Paulo tentava ampliar sua sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro para nove jogos, mas viu o Cruzeiro vencer o duelo no Mineirão por 1 a 0, na noite deste sábado (30), e voltará para a capital paulista com um gosto amargo pelo resultado negativo. Com o resultado, o Tricolor permanece com 32 pontos e ocupa a sétima posição neste momento da 22ª rodada.

Após o duelo em Belo Horizonte, o goleiro Rafael lamentou a derrota e afirmou que, em sua visão, o empate teria sido mais justo pela forma como o jogo foi conduzido do início ao fim.

- Olha, o sentimento sempre que eu saio é de orgulho da nossa equipe, apesar da derrota a gente não gosta de sair de campo perdendo, mas eu acho que nós fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, fora de casa. Nós tivemos nossas chances também, foi um jogo igual. No meu ver, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, mas a gente agora tem que pensar no próximo jogo. Queríamos muito ter vencido aqui, continuar a nossa série de vitórias, mas deixamos tudo dentro de campo - disse o goleiro Rafael.

O goleiro do Tricolor, aliás, foi responsável por uma grande defesa, e explicou o trabalho do dia a dia para que situações como essa possam acontecer.

- Nós trabalhamos muito no dia a dia, trabalho de reação para poder estar preparado nesse momento. E aí fizemos a primeira defesa. A segunda (no mesmo lance), eu confesso que ali a gente tenta levantar o mais rápido possível e tentar fazer a defesa. Eu tive a sorte de fazer a defesa e a bola ficar ainda próxima a mim. Mas fico feliz de poder ter ajudado a equipe com as defesas. Fico mais triste porque acaba que nós saímos de uma tarde e não adiantou nada - completou o titular de Hernán Crespo.

