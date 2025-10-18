Pressão pelo G6: São Paulo pode ficar longe das metas traçadas para 2025

O São Paulo encara uma obrigação até o final da temporada: terminar o ano no G6. Isso se tornou uma prioridade clara para o time tendo em vista as metas esportivas e orçamentárias do ano.

Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor amargou seis derrotas nos últimos oito jogos disputados pela equipe. Destas seis derrotas, a mais recente na última rodada, contra o Grêmio. No domingo (19), enfrenta o Mirassol. No dia 25, encara o Bahia no Morumbis. Os próximos dois jogos serão essenciais para a situação da equipe.

Encerrar o ano no G6 garante vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Esportivamente, isso é algo indiscutível para o São Paulo. Caso não se cumpra, um outro problema surge: além de ficar fora desta parte classificatória, o Tricolor ficará longe de cumprir as principais metas previstas para o ano, tanto no futebol quanto financeiramente falando. O Lance! explica quais eram as metas orçamentárias previstas para 2025.

São Paulo no Paulista

No Campeonato Paulista, o São Paulo tinha como objetivo chegar até a final da competição. Na semifinal, foi eliminado pelo Palmeiras em um jogo marcado por uma série de polêmicas com arbitragem. Polêmicas essas que foram entendidas, de forma interna na época, como as principais causadoras do resultado.

E na Copa do Brasil?

Na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final da competição pelo Athletico-PR. O Tricolor tinha como objetivo chegar até as quartas. Com as eliminações antes do esperado tanto no Paulistão quanto na Copa do Brasil, o clube precisaria equilibrar as contas, pensando principalmente em premiações e bilheterias, olhando para a Libertadores.

Caso Libertadores

Na Libertadores, a meta do São Paulo era chegar até as quartas de final da competição. E assim fez. No mais, para equilibrar as eliminações nos outros mata-matas que a equipe disputou, se via uma necessidade de ir mais além ainda.

Financeiramente por conta da premiação, mas também porque o continental era tratado como a principal prioridade da equipe no ano até então. No mais, o elenco foi eliminado pela LDU em casa.

Brasileirão como urgência

Com a eliminação do São Paulo em todas as outras competições, restou somente o Campeonato Brasileiro. E nas metas, a prioridade de terminar o ano no G6 é vista desde o começo do ano e desde antes dos outros acontecimentos.

São Paulo busca arrancada no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/SPFC)

Em vista de todas as situações citadas anteriormente, caso o Tricolor fique fora dessa faixa da tabela, nenhuma meta terá sido cumprida de fato, além da Libertadores — que precisaria ser compensada pelos outros resultados. Além do aspecto esportivo, o cenário também impactaria o orçamento e o balanço do clube no ano.