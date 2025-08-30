O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, passou por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de uma fibrose do local, neste sábado (20), na capital paulista, e já recebeu alta hospitalar. Em casa, o camisa 7 usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e comentar sobre o procedimento realizado.

O jogador deixou claro que não sabe quando conseguirá retornar aos gramados, mas também celebrou o sucesso do procedimento realizado. Segundo ele, o "joelhão está zero bala" e já deu início ao processo de recuperação.

– Passando aqui para falar com vocês um pouquinho. Já estou em casa. Graças a Deus, o procedimento foi um sucesso, deu tudo certo, já estou de volta, estou muito feliz e aliviado, para ser sincero. Joelhão está zero bala. Agora é só focar na recuperação. Estou em casa fazendo os procedimentos de gelo, tomando os medicamentos necessários, mas o joelho está ótimo. Agora é só esperar e ter paciência - disse o jogador em um vídeo publicado.

Lucas Moura passou pela artroscopia em razão de uma lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) associada a um estiramento posterior da cápsula articular. Dependendo da recuperação do jogador, há a possibilidade de que ele esteja em campo no final de setembro, quando o São Paulo enfrenta a LDU nas quartas de final, no duelo de volta da Libertadores.

– Muita gente perguntando sobre o prazo de recuperação. Eu não sei responder essa pergunta e também gostaria de ter essa resposta, mas foi uma cirurgia muito simples, rápida, agora é esperar a cicatrização da cirurgia. Muita gente perguntando da LDU. Sinceramente, eu acho difícil. Mas agora é cuidar, fortalecer. Mas logo, logo estarei em campo, em nome de jesus, zerado, 100% pronto para ajudar o Tricolor. Estou ansioso para estar em campo 100%, jogando como sempre joguei, acostumado a fazer o que sempre fiz. E é isso que eu acho que vocês esperam de mim também – completou Lucas.

No relatório médico, o São Paulo explica que Lucas Moura seguiu rigorosamente o protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com boa resposta ao tratamento conservador e retorno progressivo aos treinos.