Daronco vira alvo de críticas por faltas em Cruzeiro x São Paulo: ‘Brincadeira’
Equipes se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (30), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas de alguns tricolores por conta de faltas marcadas ao longo do confronto.
Nas redes sociais, torcedores do São Paulo se mostraram surpresos com decisões do árbitro ao longo dos 90 minutos. Veja abaixo os lances de Anderson Daronco que mais geraram debates na web:
Como foi Cruzeiro x São Paulo?
📝 Texto: Eugênio Moreira
O São Paulo começou o jogo dominando o Cruzeiro e mantendo a bola no campo ofensivo. Nos primeiros minutos, a equipe paulista teve chance com Ferreira, que Cássio abafou, com Rodriguinho num chute de longe e com Luciano, que quase roubou a bola do goleiro cruzeirense.
Somente a partir dos 15 minutos, a Raposa conseguiu equilibrar o jogo, que ficou muito disputado, com lances ríspidos. O melhor momento do Cruzeiro foi nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Primeiro, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou fechado para Rafael espalmar. Depois William chutou de longe, e o goleiro tricolor defendeu no canto baixo esquerdo. Villalba também tentou numa finalização de fora da área.
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, fez algo pouco comum: uma substituição no intervalo. O aniversariante Gabigol, que completava 29 anos, entrou no lugar de Kaio Jorge. A primeira boa oportunidade de gol no segundo tempo foi com Rodriguinho, que chutou à esquerda de Cássio. A equipe mineira respondeu com cabeçada de Matheus Pereira, que Rafael espalmou.
E foi o camisa 10 do Cruzeiro que abriu o placar aos 19 minutos, numa cobrança de falta perto da meia-lua. A bola desviou em Alan Franco na barreira e enganou o goleiro Rafael. Desde julho de 2023, com Filipe Machado na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, a Raposa não fazia um gol de falta.
Na sequência, o goleiro Rafael evitou o segundo gol do Cruzeiro. Aos 24 minutos, num chute de Gabigol, e, aos 31, numa cabeçada de Kaiki e no rebote de Villalba. O São Paulo partiu em busca do empate, e Cássio apareceu bem em finalizações de Ferraresi, Bobadilla e, principalmente, numa cabeçada de Dinenno, nos acréscimos.
