Rafael faz declaração ao São Paulo e indica futuro

Rafael faz declaração ao São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 19:54 • São Paulo (SP)

Próximo de completar a marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo, o goleiro Rafael se declarou ao São Paulo e revelou o desejo de renovar seu contrato, que termina no fim de 2025. No início do ano, o empresário do jogador foi sondado pela diretoria tricolor com o objetivo de estender o vínculo do atleta.

Ao final da partida, Rafael afirmou estar feliz no clube em que sempre foi muito acolhido.

– Eu vi as matérias e falei: "Opa, preciso ligar para o meu empresário para saber como tão essas conversas". Mas sempre deixei claro que estou muito feliz no São Paulo, fui muito bem acolhido. Sou grato à diretoria que confiou no meu trabalho. Pude viver um ano e meio de grandes coisas. Se o presidente quiser, só depende dele, fico aqui até o final da minha carreira - disse Rafael.

Rafael se declara ao São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A diretoria também demonstrou interesse na permanência do jogador ao buscar contato com seu empresário há alguns meses. As conversas começaram após a convocação do goleiro à Seleção Brasileira e atualmente quem conduz a negociação é Rui Costa, gerente de futebol do Tricolor.

O goleiro acumula 33 jogos nesta temporada e será o primeiro a atingir o jogo centenário no clube desde Thiago Volpi, que bateu a marca nem 2020.