São Paulo anuncia Viva Sorte como novo patrocinador; veja detalhes do acordo

São Paulo anuciou a patrocinadora em evento no Morumbis (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 16:06 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (9) a Viva Sorte como a nova patrocinadora do clube. O contrato da empresa com o Tricolor é válido até o final de 2026 e contempla ideias de arrecadação de recursos destinados exclusivamente ao departamento de futebol.

A marca será exibida na manga do uniforme, como já ocorreu em um acordo pontual entre ambos, no confronto contra o Flamengo, no último sábado (3). Os valores do patrocínio entre as partes ainda não foram divulgados devido à cláusula de confidencialidade prevista no contrato.

- Toda a receita dos títulos de capitalização vai ser direcionada ao departamento de futebol. Quanto mais títulos a torcida comprar, mais vai ajudar o clube - declarou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

São Paulo anunciou a Viva Sorte como novo patrocinador (Foto: Reprodução/São paulo)

A apresentação do novo patrocinador do São Paulo ocorreu em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (9), no Morumbis. Presidente do clube, Julio Casares comemorou o acordo.

- A Viva Sorte era um sonho nosso, porque eu sempre imaginei que o São Paulo pudesse ter um título de capitalização para o seu torcedor - afirmou o mandatário.