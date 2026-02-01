Rafael diz que clima no São Paulo está mais leve após vitórias: 'Semana muito especial'

O clima no São Paulo está mais leve após o time encerrar a semana com duas vitórias imporantes no Brasileirão e Paulistão, contra Flamengo e Santos, respectivamente. Após bater o Peixe por 2 a 0, o goleiro Rafael, um dos destaques da equipe, agradeceu o após dos 50 mil torcedores presentes no Morumbis que incentivaram o time durante todo o clássico.

- O nosso trabalho é sempre feito para o torcedor. Eles encheram aqui hoje, 50 mil pessoas viram que o time é um time de jogadores que querem fazer o melhor pelo São Paulo, que não vão se entregar e que vão fazer de tudo dentro de campo para representar bem. Nosso compromisso com os torcedores é esse, de fazer o nosso melhor, pois eles precisam se sentir representados dentro de campo e precisamos muito deles. Não à toa é muito difícil jogar contra o São Paulo no Morumbis, então quero agradecer - disse o goleiro Rafael.

Segundo o jogador, o Tricolor, enfim, está vivendo dias mais leves também fora de campo, o que ajuda a contribuir para que os bons resultados nas competições apareçam de forma mais natural. Rafael ainda lembrou de agradecer o trabalho conjunto para que o elenco seja blindado dos problemas políticos que o clube passa desde o final de 2025.

- Acho que tudo é um processo. A tranquilidade que estamos tendo agora com menos crise política, conseguimos pensar mais em futebol, os resultados estão vindo e ficamos mais confiantes. Acho que quando a gente joga bem e as vitórias não aparecem, ainda fica aquele ambiente não tão tranquilo. Todo o trabalho que vem sendo feito da comissão técnica, Crespo, diretoria para nos blindar para pensarmos em futebol, tem nos ajudado muito e contribuem para o jogo. Foi uma semana muito especial - celebrou o goleiro do São Paulo.

