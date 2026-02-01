Crespo celebra evolução do São Paulo e agradece apoio da torcida em clássico: 'Difícil jogar contra'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, conseguiu junto com o time a segunda vitória seguida em 2026. A primeira, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, a segunda, contra o Santos, pelo Paulistão, por 2 a 0, neste sábado (31), no Morumbis. A sequência garantiu um certo alívio ao elenco, que vem sendo cobrado por resultados desde o ano passado.

– Contra o Palmeiras, apesar do resultado, falamos que vimos coisas interessantes. Ainda estamos em janeiro. Aconteceu de tudo. Não passou um mês. Jogamos contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos… Muitas vezes para ter equilíbrio emocional e físico se precisa tempo. Claro que uma vitória contra o Flamengo cria sensações boas. Temos que aproveitar esse momento. Mas acho que seja natural, normal, o jeito como o grupo trabalha. A união que eles têm. Eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo começaria a jogar assim. Está acontecendo. Estamos felizes – disse Crespo, após a vitória no clássico.

Apesar do jogo em uma noite de sábado, o torcedor são-paulino compareceu em peso no Morumbis para apoiar e incentivar o time no SanSão. Para o treinador, a casa cheia foi motivo de muita felicidade para o grupo.

– O estádio do Morumbis com 50 mil foi legal demais. Muita felicidade. Muito contente com isso. Fico muito feliz de ver o Morumbis com 50 mil pessoas, em união com o grupo. Que voltem para casa felizes, que cantaram o tempo todo, que os jogadores responderam a essa confiança que o torcedor depositou neles. O Morumbis tem uma atmosfera especial. E quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra – completou o treinador.

São Paulo e Santos voltam a se enfrentar quarta

As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na primeira rodada do Nacional, o Tricolor bateu o Flamengo, enquanto o Peixe foi derrotado pela Chapecoense.

