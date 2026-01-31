Marcos Antônio celebra vitória do São Paulo, diz que time 'estava devendo' e agradece a Rafinha

O volante Marcos Antônio, do São Paulo, foi um dos principais nomes do clássico contra o Santos na noite deste sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor venceu o duelo por 2 a 0 - gols de Tapia e Luciano - e, com agora sete pontos, respirou na tabela e sonha com a classificação para a próxima fase.

Após a partida, o volante, que recebeu o prêmio de craque da partida, falou sobre o alívio por emendar duas vitórias seguidas no ano - venceu o Flamengo na estreia do Brasileirão - e também admitiu que o time estava devendo boas apresentações e resultados.

- Muito feliz por receber o prêmio, mas o mais importante foi a vitória. A gente sabia que estava devendo e nos dois últimos jogos, demos nossa vida, pois somos grandes e merecemos estar lá em cima. Vamos continuar lutando pelo nosso São Paulo para sempre fazer o melhor - disse Marcos Antônio, após a vitória no clássico.

Questionado sobre a chegada do ex-jogador Rafinha, que agora assumiu o cargo de gerente esportivo no Tricolor, Marcos Antônio celebrou e disse que o ex-colega de time agrega muito ao elenco.

- O Rafa é um paizão, veio para ajudar a gente e estamos muito felizes com a presença dele. Ele é um líder, temos total respeito e agradecemos muito por ele estar aqui com a gente - completou.

São Paulo e Santos voltam a se enfrentar quarta

As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na primeira rodada do Nacional, o Tricolor bateu o Flamengo, enquanto o Peixe foi derrotado pela Chapecoense.