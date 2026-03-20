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Com grupo definido na Sul-Americana, torcedores do São Paulo fazem pedido inusitado

Tricolor quer o bi da competição continental

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 20/03/2026
07:10
Roger Machado durante coletiva de imprensa no São Paulo
imagem cameraRoger Machado durante coletiva de imprensa no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
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sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana aconteceu nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O São Paulo, cabeça de chave do Grupo C, já tem seus adversários definidos na competição continental.

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➡️ Torcedores do São Paulo mandam recado após sorteio da Sul-Americana: 'Obrigação'

Com briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, torcedores do São Paulo pedem que o time use a base na Sul-Americana:

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Roger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense
Roger Machado na estreia no São Paulo contra a Chapecoense (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

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Confira o grupo do Tricolor:

Grupo C

  • São Paulo (BRA)
  • Millonarios (COL)
  • Boston River (URU)
  • Ohhings (CHI)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo (BRA)
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

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