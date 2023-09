Faltam menos de três meses para as eleições dentro do Morumbi. E justamente por este curto tempo, isso estaria sendo interpretado como uma tentativa de golpe sob a gestão atual. O entendimento, internamente, é que no momento o foco principal do clube deveria ser somente o futebol - tendo em vista a grande decisão que se aproxima, pela final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Este movimento guiado pela oposição seria interpretado como algo que está sendo feito como uma tentativa de tumultuar o ambiente.