Em junho, Arboleda havia relatado à Justiça que suas contas bancárias estavam zeradas, impossibilitando, inclusive, o pagamento de suas despesas básicas. A razão, segundo o zagueiro, seria justamente as penhoras sofridas devido a processos no quais é acusado. À época, a advogada de defesa, Karoline Brandão, disse que as contas do equatoriano estavam bloqueadas.