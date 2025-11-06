Crespo analisa empate do São Paulo e é direto sobre jogos na Vila Belmiro

Hernán Crespo falou sobre o resultado do São Paulo contra o Flamengo, no empate por 2 a 2. O jogo desta quarta-feira (5) aconteceu na Vila Belmiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico comparou também sobre a mudança de postura em relação ao primeiro turno, também contra o Flamengo, na derrota que marcou sua estreia neste retorno.

- No momento em que a gente chegou, a ideia era construir uma identidade e buscar um pouco mais. Muitas vezes deu certo, muitas vezes não. Se você for ver, hoje colocamos Ferreirinha quando todo mundo pensava em colocar um lateral porque todo time dava garantia. A base está sólida, São Paulo sabe o que jogar, e partir daí, é tentar ver e tentar coisas. Hoje tentamos uma coisa diferente - disse o treinador.

No mais, Crespo reconheceu que jogar contra o Flamengo não é um algo fácil e destacou os talentos individuais do Flamengo no jogo.

- A ideia de identidade não é jogar três ou quatro zagueiros. Hoje, Carrascal jogava por dentro. Era mais fácil jogar o Sabino pra marcar. Lino? Por fora, era do Cédric. Plata, Ferraresi ou Arboleda. Ficaria no um contra um no Emerson Royal, pra defender e atacar. Você pode fazer esse tipo de coisa quando a identidade do tome é muito sólida. Pode começar a fazer essas tentativas. Tentamos com o Ferreirinha e hoje deu certo. A chave do jogo era Ferreirinha contra o Royal. Muitas vezes a gente tem que tentar fazer coisas, hoje deu certo (a ala esquerda) - completou.

Hernán Crespo fala sobre jogos na Vila Belmiro

Hernán Crespo falou sobre a necessidade do São Paulo de mandar três jogos, pelo menos, na Vila Belmiro. Para ele, a preferência sempre é no Morumbis, mas tudo é questão de "adaptação".

- A gente tem que se adaptar. A gente prefere jogar no Morumbi porque é nossa casa, mas no mundo do futebol é preciso adaptar. Tudo precisa adaptar, o jogo, o campo muda, quem tem capacidade de adaptação pode sonhar alto. A vida é outra coisa, é adaptação, ir para frente. A gente gosta de jogar no Morumbi toda a vida, mas a situação é essa aqui e é preciso adaptar - destacou Hernán Crespo.