A derrota diante do Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, não abalou os planos do São Paulo no mercado. A diretoria Tricolor encaminhou acordo de dois anos com o meia James Rodríguez, que estava livre no mercado, e pretende usar a mesma estratégia para tentar repatriar Lucas Moura, que está sem clube após não renovar com o Totttenham. No departamento médico, o torcedor recebeu boas notícias envolvendo Calleri, substituído no primeiro tempo do Majestoso. Confira as notícias!