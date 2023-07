O Lance! apurou com fontes da alta cúpula tricolor que as tratativas com o meia, que não joga desde o início de abril, quando rescindiu o seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, iniciaram há cerca de um mês. Nesse período, o colombiano já havia recusado a investida do Botafogo. E afastou outros clubes brasileiros que fizeram sondagem sobre sua situação.