Além do custo salarial, o contrato contaria com gatilhos para um maior rendimento ao colombiano, como cumprimento de metas de gols e assistências, conquistas de títulos, vendas de camisa e ações publicitárias. Segundo fontes, estes possíveis adicionais foram utilizados como uma das formas de convencer James.



Também foi costurado um acordo onde as luvas e outras quantias a que o meia terá direito serão pagas de forma parcelada a partir do ano que vem, mantendo o fluxo de caixa planejado. À reportagem, fontes do clube confidenciaram que os custos para contratar James não serão um problema, já que até janeiro haverá receitas como venda de jogadores, direitos de televisão e afins.



Ainda pelo lado financeiro, o São Paulo contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci, um dos mais influentes no mercado do futebol, que auxiliou nas tratativas com o colega português Jorge Mendes, responsável pela carreira de James, e também do compatriota Cristiano Ronaldo.