O Tricolor atualizou a situação de Calleri, que segue em tratamento de dores na coxa direita no REFFIS Plus. O argentino saiu lesionado ainda na primeira etapa na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Os demais atletas lesionados, como o lateral-esquerdo Patryck, seguem em recuperação.