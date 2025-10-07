menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Pós-clássico e folga: entenda o planejamento do São Paulo para a semana

Tricolor terá cronograma diferente para os próximos dias

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
06:00
Hernán Crespo, técnico do São Paulo
imagem cameraSão Paulo volta a jogar somente no dia 16 de outubro contra o Grêmio (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo definiu a programação após o clássico contra o Palmeiras, no qual a equipe saiu derrotada por 3 a 2 em um jogo marcado por diversas polêmicas de arbitragem. Agora, com a Data Fifa, o Tricolor Paulista só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Grêmio e fora de casa.

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira (6), na parte da manhã, foi feita uma atividade para os atletas em recuperação. Esta rotina irá durar até a quarta-feira, dia 8. O elenco completa volta a treinar somente na quinta-feira, dia 9. A reapresentação está prevista para às 17h (de Brasília), no SuperCT.

O Tricolor utilizará o tempo para recuperar a equipe e seguir nas preparações visando a sequência do Brasileirão. A equipe está na oitava colocação, com 38 pontos. O time tem como principal meta encerrar a temporada entre os seis primeiros colocados, pensando principalmente em garantir a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo volta a treinar somente na quinta-feira (Foto: Divulgação)
São Paulo volta a treinar somente na quinta-feira (Foto: Divulgação)

Lesionados: alguém volta?

O São Paulo, no começo desta semana, irá focar em atividades para os jogadores que ainda estão em recuperação, como dito anteriormente.

Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda) são os jogadores no departamento médico. Os três primeiros devem demorar para retornar, mas existe uma expectativa em cima de Luan e Tolói, embora ainda não existam prazos cravados.

Veja a programação completa do São Paulo

Segunda-feira (06)

  • 10 horas
  • Atividade para os atletas em recuperação
  • SuperCT

Terça-feira (07)

  • 10 horas
  • Atividade para os atletas em recuperação
  • SuperCT

Quarta-feira (08)

  • 10 horas
  • Atividade para os atletas em recuperação
  • SuperCT

Quinta-feira (09)

  • 17 horas
  • Treino para todo o elenco
  • SuperCT

Sexta-feira (10)

  • 09h30
  • Treino
  • SuperCT

Sábado (11)

  • 09h30
  • Treino
  • SuperCT

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias