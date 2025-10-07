Pós-clássico e folga: entenda o planejamento do São Paulo para a semana
Tricolor terá cronograma diferente para os próximos dias
O São Paulo definiu a programação após o clássico contra o Palmeiras, no qual a equipe saiu derrotada por 3 a 2 em um jogo marcado por diversas polêmicas de arbitragem. Agora, com a Data Fifa, o Tricolor Paulista só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Grêmio e fora de casa.
Nesta segunda-feira (6), na parte da manhã, foi feita uma atividade para os atletas em recuperação. Esta rotina irá durar até a quarta-feira, dia 8. O elenco completa volta a treinar somente na quinta-feira, dia 9. A reapresentação está prevista para às 17h (de Brasília), no SuperCT.
O Tricolor utilizará o tempo para recuperar a equipe e seguir nas preparações visando a sequência do Brasileirão. A equipe está na oitava colocação, com 38 pontos. O time tem como principal meta encerrar a temporada entre os seis primeiros colocados, pensando principalmente em garantir a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores.
Lesionados: alguém volta?
O São Paulo, no começo desta semana, irá focar em atividades para os jogadores que ainda estão em recuperação, como dito anteriormente.
Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda) são os jogadores no departamento médico. Os três primeiros devem demorar para retornar, mas existe uma expectativa em cima de Luan e Tolói, embora ainda não existam prazos cravados.
Veja a programação completa do São Paulo
Segunda-feira (06)
- 10 horas
- Atividade para os atletas em recuperação
- SuperCT
Terça-feira (07)
- 10 horas
- Atividade para os atletas em recuperação
- SuperCT
Quarta-feira (08)
- 10 horas
- Atividade para os atletas em recuperação
- SuperCT
Quinta-feira (09)
- 17 horas
- Treino para todo o elenco
- SuperCT
Sexta-feira (10)
- 09h30
- Treino
- SuperCT
Sábado (11)
- 09h30
- Treino
- SuperCT
