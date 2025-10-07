O São Paulo definiu a programação após o clássico contra o Palmeiras, no qual a equipe saiu derrotada por 3 a 2 em um jogo marcado por diversas polêmicas de arbitragem. Agora, com a Data Fifa, o Tricolor Paulista só volta a campo no dia 16 de outubro, contra o Grêmio e fora de casa.

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira (6), na parte da manhã, foi feita uma atividade para os atletas em recuperação. Esta rotina irá durar até a quarta-feira, dia 8. O elenco completa volta a treinar somente na quinta-feira, dia 9. A reapresentação está prevista para às 17h (de Brasília), no SuperCT.

O Tricolor utilizará o tempo para recuperar a equipe e seguir nas preparações visando a sequência do Brasileirão. A equipe está na oitava colocação, com 38 pontos. O time tem como principal meta encerrar a temporada entre os seis primeiros colocados, pensando principalmente em garantir a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo volta a treinar somente na quinta-feira (Foto: Divulgação)

Lesionados: alguém volta?

O São Paulo, no começo desta semana, irá focar em atividades para os jogadores que ainda estão em recuperação, como dito anteriormente.

Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda) são os jogadores no departamento médico. Os três primeiros devem demorar para retornar, mas existe uma expectativa em cima de Luan e Tolói, embora ainda não existam prazos cravados.

Veja a programação completa do São Paulo

Segunda-feira (06)

10 horas

Atividade para os atletas em recuperação

SuperCT

Terça-feira (07)

10 horas

Atividade para os atletas em recuperação

SuperCT

Quarta-feira (08)

10 horas

Atividade para os atletas em recuperação

SuperCT

Quinta-feira (09)

17 horas

Treino para todo o elenco

SuperCT

Sexta-feira (10)

09h30

Treino

SuperCT

Sábado (11)