Pênalti claro? Especialistas analisam lances polêmicos de São Paulo x Palmeiras

Um dos principais assuntos após a rodada do Campeonato Brasileiro foram as polêmicas de arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no domingo (5).

continua após a publicidade

Vários lances foram citados, por ambos os lados, mas dois principais chamaram atenção: o pênalti não marcado em Tapia após Allan derrubar o chileno na área e a ausência do cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antônio. O Lance! conversou com duas especialistas para entender as polêmicas e a regra.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nadine Basttos defende pênalti e cartão para Andreas

A reportagem entrou em contato com Nadine Basttos, ex-árbitra assistente que pertenceu ao quadro Fifa e é analista de arbitragem de quadros na televisão. Para Nadine, deveria ser pênalti e a expulsão também tinha que ser aplicada.

continua após a publicidade

- O pênalti é muito claro, Allan derruba o Tapia. O árbitro de frente pro lance não marcou e o VAR não recomendou a revisão. Erro grave - explicou.

➡️Por que a CBF não irá divulgar os áudios do VAR mesmo com reclamação do São Paulo?

- Andreas Pereira deveria ter sido expulso, ele atinge com as travas da chuteira e com fica a canela do Marcos Antonio. VAR deveria ter recomendado revisão pra cartão vermelho - completou.

continua após a publicidade

O VAR foi um dos assuntos polêmicos. A arbitragem de vídeo não chamou para a revisão dos lances. Por conta disso, os áudios também não foram divulgados.

Ramon Abatti Abel polemizou em clássico (Foto: Paul Ellis/AFP)

Ana Paula Oliveira, ex-bandeirinha, defende falha dupla em pênalti

Ana Paula da Silva Oliveira, também conhecida como Ana Paula Bandeirinha, foi bandeirinha e ganhou espaço por ser uma das primeiras mulheres a atuar na função pelo Campeonato Brasileiro. Ao falar do lance que diz respeito à penalidade, ressaltou que existiu uma falha dupla por parte da arbitragem.

- Allan escorregou e atingiu o Tapia de forma imprudente dentro da área. É falta. Dentro da área é pênalti. Houve erro de interpretação do árbitro central, e neste caso o VAR deveria ter recomendado a revisão. Houve uma falha dupla - explicou ao L!.

Por que a CBF não divulgou os áudios do VAR mesmo com reclamação do São Paulo?

O Tricolor entende que os lances prejudicaram e influenciaram no desenrolar da partida. O lance de Tapia, por exemplo, aconteceu quando o São Paulo estava com dois gols de vantagem. O jogo terminou em vitória para o Palmeiras por 3 a 2.

De acordo com o protocolo da CBF, a divulgação dos áudios acontece somente em análise de lances que foram são acompanhados pelo árbitro no monitor do VAR, o que não aconteceu. Os dirigentes do time estão pedindo para que sejam divulgados.