Revelado pelo Enviagado, da Colômbia, James passou por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e futebol do Qatar na carreira. Pela seleção de seu país, disputou a Copa do Mundo de 2014.



James deverá ser o segundo reforço do Tricolor nesta janela de transferências. Antes dele o clube oficializou a contratação de Alexandre Pato. O São Paulo ainda já tem um acordo com o ponta Erick, cujo contrato com o Ceará acaba no final do ano, mas a princípio o jogador só chega ao Morumbi em janeiro. Negociações ocorrem para antecipar sua vinda