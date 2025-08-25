André Silva e Marcos Antonio têm lesões confirmadas pelo São Paulo

O São Paulo publicou uma nota oficial na tarde desta segunda-feira (25) confirmando as lesões do atacante André Silva e do volante Marcos Antonio, dupla que saiu machucada durante o duelo contra o Atlético Mineiro, na noite de domingo (24), pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No texto, o Tricolor afirma que os exames de André Silva diagnosticaram uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho. A reportagem do Lance! confirmou que o atacante deixou o campo com dores já na reta final de jogo, aos 35 da segunda etapa. A lesão foi constatada através de uma ressonância magnética.

Nesta terça-feira (26), o atacante fará uma consulta com Moisés Cohen, consultor médico do clube, para detalhar o tratamento e como será o protocolo de recuperação de André Silva. Até lá, o prazo exato de retorno segue indefinido.

continua após a publicidade

O outro nome afastado por lesão detectada é Marcos Antonio, que teve uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda confirmada. O volante deixou o jogo ainda na primeira etapa do duelo contra o Galo. Nesta manhã, iniciou sua recuperação junto ao REFFIS Plus no centro de treinamento do Tricolor.

Neste caso, a confirmação do retorno é mais certeira. Segundo divulgou o clube em nota oficial, a expectativa é de que Marcos Antonio volte a estar à disposição da comissão técnica para o duelo com a LDU, válido pela ida das quartas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

Marcos Antonio fora da Seleção Brasileira

Marcos Antônio foi o único representante do São Paulo na lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira. A lesão foi confirmada pelo clube horas antes do técnico da Seleção Carlo Ancelotti fazer a sua segunda convocação oficial pela equipe. Com Hernán Crespo, o volante tem sido um dos destaques. Com posto de titular, é visto como uma das principais peças do elenco tricolor.

André Silva deixou o jogo na reta final do segundo tempo. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Mais lesões para o Departamento Médico

As duas lesões aumentam ainda mais a lista de desfalques do São Paulo. O Tricolor lida com a ausência nomes importantes da equipe desde o começo do ano, mas encontrou em outros atletas substitutos que passaram a desempenhar em alto nível, como são os casos de André Silva e Marcos Antonio.

Agora, com os dois novos lesionados, oito nomes estão foram dos planos de Hernán Crespo temporariamente. A lista de lesionados tem: Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Wendell e Arboleda, além de André Silva e Marcos Antonio.