FPF lança campanha ‘Pais de Castigo’ contra intolerância nos estádios

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou nesta quarta-feira (23) um novo filme da campanha “-Ódio +Futebol”. Após fechar os portões de 144 partidas das categorias de base por mau comportamento de adultos nas arquibancadas, a entidade divulgou um vídeo em que coloca os pais “de castigo”.

Todas as partidas das rodadas 16 e 17 das categorias Sub-11 e Sub-12 do Campeonato Paulista, disputadas entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, ocorreram sem a presença de torcedores.

A medida, de caráter educativo, foi tomada pela FPF seguindo recomendação do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), devido ao aumento de casos de mau comportamento nas arquibancadas. A Federação comunicou ao órgão a gravidade da situação, e o Tribunal indicou a aplicação da suspensão como forma de prevenção.

Até o momento da decisão, as competições, iniciadas em junho, haviam registrado 46 ocorrências. Em 2024, o mesmo período contabilizou 34 casos. Entre as infrações estão ofensas às crianças, injúria racial, homofobia, brigas, ameaças e outros tipos de hostilidade. Grande parte desses atos parte de pais que acompanham os filhos nos jogos.

— Fechar os portões não foi para punir, mas, sim, para educar. Esperamos que a medida tenha feito alguns pais refletirem sobre o comportamento que têm nos jogos. As atitudes deles são, acima de tudo, observadas pelos filhos, que não querem e não merecem passar por situações de agressividade e descontrole como as que temos observado — disse o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.

Todos os depoimentos da campanha foram de atletas do Paulista Sub-11 e Sub-12 (Foto: Arte/FPF)

Em 2024, a FPF lançou a campanha “-Ódio +Futebol”, que busca combater a intolerância e a violência nos estádios. Com o novo filme, o objetivo é conscientizar os pais de jogadores das categorias de base. Apesar de disputarem uma competição, as crianças ainda vivem uma fase de construção e o esporte precisa ser lúdico e encarado como uma forma de socialização. Além disso, fazer pais e mães refletirem que o comportamento deles é um espelho para os filhos.

Todos os depoimentos da campanha deste ano foram reais e dados por atletas que disputam o Paulista Sub-11 e Sub-12.

“Não é legal xingar uma criança. Fiquei triste. Até chorei”

“A gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam”

“Eu queria pedir muito para os pais não xingarem as crianças”

“Só torcer e ficar feliz”

Os torcedores foram autorizados a retornar às arquibancadas no dia 14 de setembro e as partidas seguem normalmente com público. O filme “Pais de Castigo” é uma produção original da Federação Paulista de Futebol em parceria com a Gutierre Filmes.