O São Paulo tem um compromisso muito importante na noite desta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a LDU pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Este primeiro duelo acontece em Quito, capital do Equador, na casa do adversário. A volta que decide a vaga será na próxima semana, no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Moura vai a campo pela primeira vez, e clube atualiza situação médica de trio

O time comandado por Hernán Crespo busca conquistar um resultado positivo fora de casa, mas sabe que não será uma missão fácil, já que o confronto é na altitude de 2,8 mil metros ao nível do mar e os donos da casa têm vantagem contra o Tricolor.

O histórico não é favorável ao time paulista, pois em três confrontos no Equador contra a LDU, foram três derrotas, ou seja, o São Paulo busca encerrar o jejum para voltar mais vivo na briga por uma vaga na semifinal do torneio continental.

continua após a publicidade

O provável time que deve entrar em campo tem: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira e Luciano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Jogos entre LDU e São Paulo, em Quito, no Equador

2004 (Libertadores) - LDU 3 x 0 Tricolor 2020 (Libertadores) - LDU 4 x 2 Tricolor 2023 (Sul-Americana) - LDU 2 x 1 Tricolor