Coletivamente, o técnico Dorival Júnior já mostrou que consegue ajustar a equipe em curto período de tempo, o que dá esperança de uma retomada no bom desempenho dentro do Brasileirão. No próprio jogo diante da LDU, o técnico fez boas alterações, corajosas, buscando explorar os pontos fracos do adversário, como as entrelinhas (espaço entre meio-campo e defesa) e as laterais do campo.