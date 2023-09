O treinador acredita que o São Paulo não teve uma grande noite e que terá que se preparar melhor para os duelos que virão pela frente. Vale lembrar que depois do confronto diante do Coritiba, no final de semana, haverá a pausa para a data Fifa, período em que o Tricolor poderá voltar os seus focos na preparação para a decisão contra o Rubro-Negro - as finais estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro.