AO VIVO: Lance! transmite a narração de São Paulo x LDU pela Libertadores
Lance! fará a narração do jogo em tempo real
São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 em Quito. Acompanhe à narração ao vivo pelo Lance!. A narração trará tudo sobre a partida, com comentários. A reportagem também estará presente no estádio.
Depois da derrota por 1 a 0 para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, Hernán Crespo manteve o discurso confiante na coletiva. De forma direta, disse acreditar na vitória da equipe.
O técnico acrescentou que pretende aproveitar a chance de um momento marcante no Morumbis e não desperdiçar a ocasião diante da torcida.
Como chega o São Paulo?
O time terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida.
Ou seja, para se classificar sem precisar do sufoco nas penalidades, o time precisa de uma vitória por 3 ou mais gols. Se vencer com uma vitória com dois gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Menos de dois, é eliminado.
A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores.
SÃO PAULO X LDU
COPA LIBERTADORES - VOLTA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🏁 VAR: Juan Soto (VEN)
