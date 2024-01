O empréstimo de Nikão com o Cruzeiro terminou no final de 2023. Com contrato até o final de 2024 com o São Paulo, o clube do Morumbi ainda não definiu o futuro do jogador. Embora sondado por algumas equipes, nenhum acordo foi feito até o momento. Desta forma, se seu futuro não for determinado até o dia da reapresentação, seguirá trabalhando com a equipe do CT da Barra Funda.