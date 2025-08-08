O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Vitória neste sábado (9), em jogo que acontece no Morumbis, às 18h30 (de Brasília). Após a eliminação pelo Athletico nas oitavas da Copa do Brasil, o Tricolor vira a chave e volta a olhar para o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Após duas partidas como visitante, o Tricolor volta a jogar em casa, diante a sua torcida. No treino desta sexta-feira (8), a grande novidade foi a confirmação do retorno de Lucas Moura. O veterano não entra em campo desde maio, após sofrer uma lesão no joelho. Agora, está totalmente recuperado e deve pintar como opção no banco de reservas.

Os jogadores realizaram trabalhos físicos de mobilidade, velocidade, corrida e coordenativo. A comissão técnica também aplicou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

continua após a publicidade

➡️ Jandrei viaja para deixar o São Paulo e tem chances de estrear contra o Corinthians

O Tricolor chega abalado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, após a disputa de pênaltis contra o Athletico-PR na Ligga Arena. No Brasileirão, o time de Hernán Crespo vive boa fase. A equipe vem de cinco rodadas sem perder, na oitava posição da tabela, com 25 pontos.

Quanto aos lesionados, Wendell correu no gramado com acompanhamento, mas ainda não tem prazo de retorno. O restante segue com os respectivos cronogramas no departamento médico.

continua após a publicidade

São Paulo encerrou preparação para enfrentar o Vitória (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Um possível São Paulo é formado por Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.