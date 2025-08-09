Vitória como alvo estratégico: São Paulo busca arrancada e fôlego no Brasileirão

O São Paulo tenta se recuperar de uma traumática eliminação para o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor concentra suas forças em dois objetivos: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

No sábado (9), o time enfrenta o Vitória no MorumBIS, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Sem perder há cinco jogos na competição, com quatro vitórias e um empate, o adversário é visto como um “alvo estratégico”. O duelo pode ajudar a reerguer os ânimos do elenco e, ao mesmo tempo, aproximar o São Paulo da meta traçada para o campeonato nacional.

Se com Zubeldía o time chegou a flertar com a zona de rebaixamento por algumas rodadas, o cenário atual é diferente. O Tricolor ocupa a oitava colocação, com 25 pontos. Uma vitória diante do Vitória pode colocar o time ainda mais perto do G6.

Na sua apresentação, Hernán Crespo foi claro ao ser questionado sobre prioridades: a recuperação no Brasileiro era um dos principais focos da comissão técnica. E tem sido assim nas últimas rodadas.

Em termos de metas esportivas e orçamentárias, o clube não conseguiu atingir dois objetivos: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. No Brasileirão, o planejamento prevê encerrar o ano entre os seis primeiros colocados, o que garante vaga na Copa Libertadores de 2026.

Segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), o São Paulo tem, neste momento, 64,62% de chances de terminar a competição entre o 6º e o 12º lugar, um cenário mais positivo do que o visto nas primeiras rodadas do campeonato.

A sequência, porém, é desafiadora. Logo no dia seguinte ao jogo contra o Vitória, o elenco embarca em voo fretado para a Colômbia. Na terça-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela ida das oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o elenco retorna ao Brasil e volta a campo no dia 16 de agosto, contra o Sport, marcando o início do segundo turno do Brasileirão.

São Paulo volta a olhar para o Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.