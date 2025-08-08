Crias de Cotia: quanto o São Paulo tem das promessas visadas no exterior

O São Paulo tem nomes revelados em Cotia que estão sendo visados pelo mercado no exterior. Henrique Carmo e Lucas Ferreira, ambos com status de promessa dentro do clube, estão na mira de times como PSV (Holanda) e Shakhtar (Ucrânia).

O Tricolor entende que negociar estes jogadores é um caminho que talvez precise seguir tendo em vista a situação financeira do clube. Com a eliminação precoce na Copa do Brasil e a queda na semifinal do Paulista, o time já deixou de atingir duas metas esportivas. Para equilibrar em termos econômicos, entende-se que mais negociações devem acontecer.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo no ano passado (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

No caso de Henrique Carmo, o São Paulo detém 85% dos direitos econômicos do jogador. A reportagem confirmou que a ideia seria um empréstimo com opção de compra, mas ainda sem valores divulgados. A tendência é que o negócio caminhe dentro das próximas duas semanas.

Quanto a Lucas Ferreira, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sinalizou uma proposta que gira em torno dos 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,5 milhões na cotação atual). O São Paulo detém 80% dos direitos econômicos da joia. Além do Shakthar, o Cruzeiro também se interessou pelo jogador há algum tempo.

Lucas Ferreira está na mira de time da Ucrânia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo mira negociações pensando em orçamento

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

