Jandrei viaja para deixar o São Paulo e tem chances de estrear contra o Corinthians

Jandrei deve viajar nesta sexta-feira (8) para assinar e resolver suas últimas questões com o Juventude. O jogador será negociado com o clube de Caxias do Sul como um empréstimo, tendo também uma cláusula de compra no contrato.
O Lance! apurou com exclusividade que esta negociação não começou após a eliminação contra o Athletico, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro foi titular no confronto, mas estava sendo sondado pelo Juventude desde o final do Campeonato Paulista.
A reportagem confirmou também que as chances de Jandrei pintar entre os relacionados do Juventude já na segunda-feira são boas. No dia 11 de agosto, o Juventude enfrenta o Corinthians, em jogo que acontece no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro.
Nos últimos dias, Tiago Carpini foi anunciado como técnico do Juventude. O treinador chegou a trabalhar com Jandrei em sua passagem pelo São Paulo e aprova o trabalho do goleiro.
São Paulo tem opções de Cotia para substituir Rafael
No caso da negociação com Jandrei e sua ida ao Juventude ser concretizada, o São Paulo não enxerga isso com um problema ou com o surgimento de uma lacuna para repor Rafael. No momento, o Tricolor tem duas opções bem avaliadas, ambas reveladas em Cotia.
Uma delas é o goleiro Young, que também tem contrato até o final de 2026. Com mais de 1,90m de altura, o atleta costuma estar entre os relacionados no profissional, mas ainda não ganhou oportunidades nesta temporada. Outra opção é o goleiro Leandro, que treina com os profissionais desde o ano passado, mas tem futuro indefinido no time, com risco de deixar a equipe até o final do ano.
Próximos jogos do São Paulo
- 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
- 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
- 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
- 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
