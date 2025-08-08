menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Jandrei viaja para deixar o São Paulo e tem chances de estrear contra o Corinthians

Tricolor não deve ter Jandrei entre os relacionados no sábado

Jandrei, goleiro do São Paulo
imagem cameraJandrei pode estrear contra o Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/08/2025
14:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jandrei deve viajar nesta sexta-feira (8) para assinar e resolver suas últimas questões com o Juventude. O jogador será negociado com o clube de Caxias do Sul como um empréstimo, tendo também uma cláusula de compra no contrato.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Lance! apurou com exclusividade que esta negociação não começou após a eliminação contra o Athletico, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro foi titular no confronto, mas estava sendo sondado pelo Juventude desde o final do Campeonato Paulista.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A reportagem confirmou também que as chances de Jandrei pintar entre os relacionados do Juventude já na segunda-feira são boas. No dia 11 de agosto, o Juventude enfrenta o Corinthians, em jogo que acontece no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, Tiago Carpini foi anunciado como técnico do Juventude. O treinador chegou a trabalhar com Jandrei em sua passagem pelo São Paulo e aprova o trabalho do goleiro.

Jandrei viaja para Caxias do Sul para acertar últimos detalhes com o Juventude (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

São Paulo tem opções de Cotia para substituir Rafael

No caso da negociação com Jandrei e sua ida ao Juventude ser concretizada, o São Paulo não enxerga isso com um problema ou com o surgimento de uma lacuna para repor Rafael. No momento, o Tricolor tem duas opções bem avaliadas, ambas reveladas em Cotia.

continua após a publicidade

Uma delas é o goleiro Young, que também tem contrato até o final de 2026. Com mais de 1,90m de altura, o atleta costuma estar entre os relacionados no profissional, mas ainda não ganhou oportunidades nesta temporada. Outra opção é o goleiro Leandro, que treina com os profissionais desde o ano passado, mas tem futuro indefinido no time, com risco de deixar a equipe até o final do ano.

Próximos jogos do São Paulo

  • 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias