Jornalista critica jogador e dispara contra diretoria do São Paulo: ‘Não pode se dar ao luxo’

O São Paulo foi eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil pelo Athletico-PR, na última quarta-feira (6), dentro da Arena da Baixada. Após o resultado, o jornalista Arnaldo Ribeiro criticou o processo de montagem de elenco feito pela diretoria do Tricolor paulista.

Durante a programação do site "Uol Esportes", desta sexta-feira (8), o comunicador questionou a presença do goleiro Jandrei no elenco do clube paulista. Arnaldo realizou críticas severas ao arqueiro, que foi vilão na eliminação do São Paulo da Copa do Brasil.

- O São Paulo, com um elenco curto, não se pode dar ao luxo de ter jogadores caros, que não produzem nada. O Jandrei é um desses casos. É um goleiro reserva caro, que não produz nada. Ele conseguiu a proesa de conseguir ser um goleiro que saiu queimado de uma disputa de pênaltis - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Esses cenários são os melhores momentos para a posição. O goleiro só tem a ganhar com uma disputa de pênaltis. Talvez, se ele não pegasse nenhum, a gente não estaria falando dele. Pegar uma penalidade é um mérito. Mas o Jandrei, além de não pegar, quis bater o pênalti decisivo. Em um clube que teve Rogério Ceni. Será que o Jandrei não pensa nessas coisas? O que se passa na cabeça dele? - concluiu.

Eliminação do São Paulo

A equipe do técnico Hernán Crespo caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil após perder para o Athletico-PR por 1 a 0, na última quarta-feira (6), na Arena da Baixada. O resultado no placar do tempo regulamentar levou a decisão para os pênaltis, onde o Furacão venceu por 3 a 0.

Nas penalidades, o goleiro Jandrei foi resposável por realizar a cobrança do pênalti decisivo. Na ocasião, ele parou no goleiro Santos, que também defendeu as outras duas cobranças do Tricolor. Além do arqueiro, Sabino e Gonzalo Tapia perderam as cobranças.