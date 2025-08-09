Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 09/08/2025

O São Paulo tem agenda cheia de jogos neste sábado, dia 9 de agosto. Tanto o profissional quanto feminino e base tem compromissos marcados.

Agenda

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor chega abalado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, após a disputa de pênaltis contra o Athletico-PR na Ligga Arena. No Brasileirão, o time de Hernán Crespo chega em boa fase. A equipe vem de cinco rodadas sem perder, na oitava posição da tabela, com 25 pontos.

A grande novidade é quanto ao retorno de Lucas Moura, que volta a ser relacionado após três meses afastado. A informação foi adiantada pelo Lance! e confirmada pelo próprio São Paulo.

Cotia

As equipes de base do São Paulo entram em campo neste sábado (09) pelo Campeonato Paulista. Pelo Sub-15, o Tricolor enfrenta o Ibrachina às 9h, na Ibrachina Arena, em São Paulo. Logo em seguida, às 11h, é a vez do time Sub-17 encarar o Red Bull Bragantino, no CT da equipe adversária, em Atibaia.

Futebol feminino

Neste sábado (09), o futebol feminino do São Paulo terá uma tarde decisiva em duas frentes. Às 15h, a equipe Sub-15 entra em campo contra a Ferroviária pela final do Campeonato Paulista da categoria, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Pouco depois, às 15h30, é a vez do time principal encarar a mesma adversária no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil (EBC) e pelo SporTV.

Próximos jogos do São Paulo

09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro

12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores

16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro

19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores

24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro



