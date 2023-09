Na artilharia do São Paulo no ano, o camisa 27 acumula cinco gols marcados e está empatado com David, ficando atrás somente de Galoppo (oito gols), Luciano e Calleri (ambos com 10 gols). Um destes cinco gols, talvez o mais importante, foi o segundo da vitória por 2 a 0 diante do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.