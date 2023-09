>ONDE O SÃO PAULO VAI JOGAR ENQUANTO O MORUMBI ESTIVER EM OBRAS?

A informação divulgada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho diz que o São Paulo assinou uma carta de intenção para utilização do Pacaembu em 2024, assim que suas obras terminarem. A reinauguração do estádio está prevista para janeiro. Recentemente, o Lance! apurou que a administração do estádio municipal trabalha com a ideia de ser 'o melhor campo neutro do Brasil', e receber clubes de diversas regiões do país. À época, no entanto, não havia nenhum acordo assinado entre o Pacaembu e qualquer clube do país. A reportagem entrou em contato com a administração do estádio e não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Caso haja alguma resposta, a nota será atualizada.