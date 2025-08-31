A diretoria do São Paulo não desistiu, segue otimista e intensificou as tratativas para a contar com o reforço do centroavante Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final desta temporada. O nome do brasileiro apareceu como pauta principal do clube paulista após a lesão de André Silva e a possibilidade do artilheiro passar por cirurgia.

Apesar de ter sido peça importante recentemente no clube saudita, o jogador não faz parte dos planos futuros da diretoria. Com isso, o jogador de 21 anos abriu mão do que receberia até o final deste ano para ser repatriado. A ideia é ganhar destaque principalmente na disputa do São Paulo na Libertadores e, a partir daí, também tentar cavar uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Apesar do negócio ter esquentado, o Tricolor tem somente até a próxima terça-feira (2) para dar fechar o acordo, que é quando fecha a janela de transferências. Marcos Leonardo tem vínculo com o Al-Hilal até junho de 2029 e, desde que chegou ao clube saudita, fez 49 partidas, com 29 gols marcados e três assistências.

Moldes do São Paulo para negociação

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.

