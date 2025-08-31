Crespo aprova atuação do São Paulo e vê evolução do time para restante da temporada

Apesar da derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, aprovou o desempenho de seus comandados nesta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a atuação do Tricolor foi boa e não merecia ter encerrado sua sequência de invencibilidade pelo que apresentou fora de casa.

- De forma geral o time jogou muito bem. Não posso ficar feliz porque o resultado não foi bom, a gente não merecia, mas jogar assim num campo difícil contra um adversário forte... jogar desse jeito respeitando a identidade, com vontade, personalidade e coragem... faz parte - disse Hernán Crespo no início de sua entrevista coletiva.

- O time jogou muito bem, falar neste momento sobre o que falta e o que não falta... acho que o time se comportou muito bem, é normal que quando o resultado não é aquele que a gente merece, a gente vê que as coisas faltam, mas acredito que o time melhorou - continuou o treinador.

Para a sequência da temporada nas competições que disputa, como Libertadores e a reta final do Brasileirão, o treinador tricolor acredita que o time já mostra confiança na identidade que criou. Além disso, agradeceu o apoio da torcida que foi ao estádio mineiro incentivar os jogadores nesta noite.

- Muito confiantes com a sequência, pois o time já demonstrou uma ideia, uma identidade... a torcida aqui cantou muito, se identificou com o que estava vendo, e eu quero agradecer a torcida que chegou e cantou, eu senti. Mas estamos muito positivos com o que ainda vai chegar em experiências boas para viver nas quartas de final... acho que neste período de dois meses foi positivo o que o time criou. O resultado é muito importante, mas também a forma como joga, e o hoje o São Paulo demonstrou que seja no Morumbis ou fora de casa a ideia é a mesma: ser protagonista - concluiu Crespo.

