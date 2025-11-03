Na pré-lista da Seleção, Marcos Antonio joga sob observação de Ancelotti
Jogador está no radar de Ancelotti
Marcos Antonio atuou pelo São Paulo neste domingo (2) na mira de Carlo Ancelotti. Contra o Vasco, em São Januário, o técnico da Seleção Brasileira esteve presente para observar alguns últimos detalhes. Nesta segunda-feira (3), divulgará a convocação para os próximos dois amistosos da Seleção nesta Data Fifa, contra o Senegal e a Tunísia.
O jogador está na pré-lista do técnico. É a segunda vez que acontece. Além de Marcos Antonio, o italiano também estaria acompanhando Rayan, sensação do Vasco, e Coutinho e Paulo Henrique. O Lance! levantou os números de Marcos Antonio na partida.
De acordo com o Sofascore, o volante teve atuação sólida, com destaque para o controle e precisão nos passes. Em 73 minutos em campo, registrou 93% de acerto nos passes e participou de 46 ações com a bola. Recuperou quatro posses, acertou um dos dois lançamentos tentados e venceu um dos três duelos disputados. Sofreu um drible e uma falta ao longo da partida, mostrando bom posicionamento e eficiência na distribuição de jogo.
Convocação da Seleção Brasileira: informações
🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
