São Paulo

Na pré-lista da Seleção, Marcos Antonio joga sob observação de Ancelotti

Jogador está no radar de Ancelotti

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/11/2025
00:07
Marcos Antonio em campo contra o Vasco (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Marcos Antonio atuou pelo São Paulo neste domingo (2) na mira de Carlo Ancelotti. Contra o Vasco, em São Januário, o técnico da Seleção Brasileira esteve presente para observar alguns últimos detalhes. Nesta segunda-feira (3), divulgará a convocação para os próximos dois amistosos da Seleção nesta Data Fifa, contra o Senegal e a Tunísia.

O jogador está na pré-lista do técnico. É a segunda vez que acontece. Além de Marcos Antonio, o italiano também estaria acompanhando Rayan, sensação do Vasco, e Coutinho e Paulo Henrique. O Lance! levantou os números de Marcos Antonio na partida.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

De acordo com o Sofascore, o volante teve atuação sólida, com destaque para o controle e precisão nos passes. Em 73 minutos em campo, registrou 93% de acerto nos passes e participou de 46 ações com a bola. Recuperou quatro posses, acertou um dos dois lançamentos tentados e venceu um dos três duelos disputados. Sofreu um drible e uma falta ao longo da partida, mostrando bom posicionamento e eficiência na distribuição de jogo.

Marcos Antônio, do São Paulo, já entrou no radar da Seleção Brasileira (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)
Marcos Antonio, do São Paulo, entrou no radar da Seleção Brasileira (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Convocação da Seleção Brasileira: informações

🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

