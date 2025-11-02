Luiz Gustavo dá discurso emocionante após gol em vitória do São Paulo

Luiz Gustavo marcou o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 em cima do Vasco neste domingo (2). O gol foi um marco importante para o jogador, que passou por um grave problema de saúde nesta temporada. Após a partida, deu um discurso emocionante.

Em abril deste ano, foi diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar, uma condição médica perigosa, que o afastou de campo por quase seis meses. Aos 38 anos, o volante foi liberado apenas em setembro. Aos poucos, voltou a atuar.

Desde seu retorno, foram quatro jogos. Contra o Vasco, entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol do ano. Na entrevista pós-jogo, Luiz Gustavo falou sobre gratidão e sobre a mensagem que costuma deixar para os novos. Para ele, mesmo com dificuldades, "o futebol é trabalho e não vaidade".

- A palavra de hoje é gratidão por tudo, sou muito grato a minha vida, muito grato a Deus. Todos os dias quando treino, quando jogo e converso com os meninos mais novos, eu quero passar para eles sobre a oportunidade que eles têm em serem jogadores de futebol. É um privilégio, você consegue alcançar tudo tão rápido e muitas vezes você deixa escapar pelos dedos da mão. Por vaidade, por querer sair, é aproveitar e entender o mais importante que é o trabalho. O futebol é assim, quanto mais você trabalha, ele vai te retribuir. A balança não pode ser lazer e depois futebol. Tem que ser trabalho, futebol e depois lazer, e quanto mais velho eu fico, eu brinco que falo comigo, nunca descuidei de você - disse Luiz Gustavo.

Em forte discurso, também falou sobre quem quer ser após se aposentar. Com contrato até o final do ano, o São Paulo estuda uma possibilidade de renovação, mesmo que isso ainda não tenha sido sinalizado. Mas ao trazer o assunto em sua resposta, disse que quer ser lembrado mais como "pessoa".

- O lado pessoal vale muito mais, acho que quando eu me aposentar as pessoas vão lembrar mais do Luiz Gustavo pessoa do que profissional, isso vai dar orgulho ao que o meu pai ensinou, a minha vó e ser uma pessoa humilde. E desfrutar - completou.

Luiz Gustavo comemorando gol contra o Vasco (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0 em jogo disputado neste domingo (2) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Lucas Moura quem abriu o placar e Luiz Gustavo marcou o segundo. O Tricolor Paulista não vencia o Cruzmaltino no estádio há doze anos.

Com o resultado, o São Paulo chegou a oitava colocação da tabela, agora com 44 pontos. A equipe de Crespo está a quatro pontos do Botafogo, que abre o G6. Enquanto isso, o Vasco está na nona, com 42.