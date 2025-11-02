Rafael dispara sobre críticas após vitória do São Paulo: 'Temos que nos blindar'

Um dos destaques da vitória do São Paulo em cima do Vasco, Rafael falou sobre o momento do Tricolor em entrevista pós-jogo para a Cazé TV. O goleiro destacou a importância do resultado, mas também trouxe à tona as críticas que o time tem recebido nos últimos tempos.

A partida era de suma importância pensando em uma arrancada na tabela. O Tricolor tem uma meta clara em mente: a vaga no G6, pensando na Copa Libertadores. O Vasco pensava igual e também estava embalado.

- É um confronto direto pela Libertadores do ano que vem. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Vasco vem crescendo, com vitórias seguidas. É um time super organizado. Sabíamos que teríamos que nos dedicar muito, correr muito. Fizemos isso, soubemos nos defender. Isso foi primordial para sairmos com a vitória. Estamos nessa briga para colar na parte de cima da tabela, por isso saímos felizes com o resultado - disse Rafael.

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, na noite deste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Os gols foram marcados por Lucas Moura, de pênalti, no primeiro tempo, e Luiz Gustavo, na segunda etapa. O Tricolor Paulista não vencia o Cruz-Maltino no estádio havia 12 anos.

Com o resultado, o São Paulo chegou à oitava colocação na tabela, com 44 pontos. A equipe de Crespo está a três pontos do Fluminense, que abre o G-7. Já o Vasco está na nona posição, com 42.

Rafael foi destaque em vitória do São Paulo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br>

Rafael falou sobre críticas da torcida

Desde a eliminação na Copa Libertadores e os períodos sem vitórias, o São Paulo passou a ser alvo de protestos e críticas por parte da torcida, mesmo que muitas fossem direcionadas à parte política do clube. Rafael também falou sobre essas reações dos torcedores.

- Nós, jogadores, precisamos nos blindar do que se fala, para manter o foco e a concentração. O futebol vive de momentos. Com a chegada do Crespo, tivemos um crescimento muito grande. Com a desclassificação na Libertadores e uns resultados ruins no Brasileiro, as críticas vêm. Temos que manter a regularidade. Para isso, não podemos desanimar com as criticas e nem nos animar demais com os bons resultados. Olhamos muito para dentro, o que estamos fazendo e o que deixamos de fazer. Essa vitória nos dá motivação. A confiança vem junto, e isso é muito importante para a sequência do campeonato - completou.