Matheus Dória confirma escolha pelo São Paulo e fala sobre crise política

Matheus Dória foi apresentado no São Paulo nesta terça-feira, após ser anunciado no começo da semana. Com a camisa 4 e a presença do diretor Rui Costa, o zagueiro evitou falar sobre a influência dos temas políticos, bastante questionado sobre a votação do impeachment de Julio Casares, que acontece na sexta-feira (16).

De acordo com Dória, entende que são assuntos que se resolvem internamente e revelou que já passou por situações parecidas no passado.

- Acho que são coisas que acontecem e são normais no futebol. Aconteceu no Botafogo. Eu acredito que quem resolve isso são os jogadores, com a cabeça boa para trabalhar e buscar resultados positivos, sem usar isso como desculpa. No fim das contas, quem erra e quem acerta somos nós. Vivi isso no México, teve um período em que o dono não podia nem entrar no país por investigações relacionadas a imposto de renda. Mesmo assim, é continuar trabalhando. A questão política não corresponde ao nosso dia a dia. Desde que cheguei aqui, não faltou nada. A estrutura é absurda, as melhorias, as instalações são de nível europeu. A alimentação é maravilhosa. É só se concentrar e jogar futebol. Minha resposta é focar em jogar - revelou Dória.

Dória falou sobre o começo complicada de temporada do Tricolor. De acordo com as suas palavras, entende que tudo é foco e que "não pensou duas vezes antes de acertar", mesmo com as instabilidades políticas.

- O São Paulo me marcou demais. Cheguei aqui com 20 anos e fiz seis meses que ficaram muito marcados para mim. Eu iria continuar, mas por questões burocráticas o Marseille não deixou a negociação avançar, e acabei tendo que sair no meio do Campeonato Brasileiro. O time estava muito bem, e fiquei com esse gostinho. Graças a Deus, pude realizar o sonho de retornar a um clube tão grande, mostrar para minha filha o lugar onde recebi a notícia de que ela ia nascer. Uma frase que me marcou muito nesse tempo, inclusive conversei com o assessor sobre isso, é que São Paulo é São Paulo, e não tinha como dizer não. As outras questões não correspondem muito a mim. Acho que, no futebol, você resolve as coisas com resultado positivo - destacou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Reencontro com ex-companheiros

Matheus Dória falou sobre sua adaptação ao São Paulo e sobre o reencontro com jogadores nos quais já dividiu vestiário. Durante coletiva de imprensa, revelou que já jogou com nomes importantes do elenco, como Alisson e Luciano.

- Eu acho que, se tem um jogador no mundo que pensa duas vezes antes de vir para o São Paulo, é impossível. Se for uma proposta para jogar na Índia, ele pensa duas vezes. Mas quando se fala em voltar para o São Paulo, ninguém pensa duas vezes. Graças a Deus, tenho muitos amigos aqui. Já joguei com Wendell, Luciano, Alisson, Tolói. Agora é trabalhar. Tudo se resolve com resultado e mostrando dentro de campo. Entendo a função de vocês de passar para o torcedor o que está acontecendo, mas para nós, jogadores, é jogar e mostrar. Não podemos nos abalar por qualquer coisa que falem. Não sei se é fofoca, se terão muitas versões, mas para o jogador o foco é trabalhar - disse.

O São Paulo acertou o retorno do zagueiro Dória, de 31 anos, que estava no Atlas, do México, e chega com contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.