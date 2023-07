Michel Araujo quase viveu um grande momento pelo São Paulo no estádio do Morumbi neste domingo (16), no clássico contra o Santos. Por muito pouco, o uruguaio quase marcou um golaço direto do meio do campo. A bola bateu na trave, mas rendeu muita comemoração no estádio do Morumbi mesmo assim. Após o jogo, o jogador explicou o que aconteceu naquela jogada.