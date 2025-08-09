menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Lucas Moura revela conversa especial com Crespo antes de retorno ao São Paulo

Lucas Moura retornou de lesão após meses

imagem cameraLucas Moura sofreu uma lesão no joelho em maio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
23:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lucas Moura revelou uma conversa especial que teve com Hernán Crespo neste seu retorno aos gramados. O jogador não entrava em campo pelo São Paulo desde maio, por conta da sua lesão no joelho.

continua após a publicidade

Relacionadas

Lucas disse que Crespo deu respaldo psicológico. Em momento algum foi forçado a retornar. Pelo contrário, sempre teve tempo para se tratar e saber quando estaria disposto, segundo o próprio explicou após o jogo deste sábado (9).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- A conversa com ele foi muito boa desde quando ele chegou. Um cara que me deixou muito à vontade, conversou muito bem e falou que eu tinha que voltar quando estivesse bem, não só fisicamente, mas também de cabeça. Quando eu estivesse confortável. Ele me deixou muito à vontade, então foi muito bom esse primeiro contato com ele - disse.

continua após a publicidade

De acordo com Lucas Moura, pela experiência de Hernán Crespo como jogador de futebol, existiu um respeito e uma rede de apoio em cima do difícil momento que o veterano enfrentou.

- Depois, também no dia a dia, é um cara que dispensa comentários. Ele foi jogador, então sabe muito bem como é quando você se machuca, quando tem uma lesão que te tira muito tempo de campo. Ele compreendeu muito bem e me deixou muito à vontade - completou.

continua após a publicidade

➡️Após lesão, Lucas Moura fala sobre volta ao São Paulo: ‘Não sei se serei titular’

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo foi cauteloso com Lucas Moura

O São Paulo foi bastante cauteloso com Lucas Moura. O Tricolor sabia que não existia chance do atleta ser utilizado no sacrifício. Lucas também explicou como foi o processo e como está lidando com seu retorno. A tendência é que o jogador comece a ganhar minutagem de forma gradual.

- Na terça-feira, para ser bem sincero, ainda não conversei com o elenco sobre isso, mas acho que é bem difícil começar como titular. Estou voltando agora, então precisamos ter calma. Eu também preciso ter paciência, porque, se me perguntarem, claro que eu quero jogar, mas é importante saber lidar com essa situação e controlar a carga de jogo. Hoje joguei 15 minutos, talvez na terça eu jogue um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até estar 100% para poder iniciar uma partida. Mas, na minha opinião, terça-feira ainda é cedo demais - abriu Lucas Moura.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias