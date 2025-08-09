Lucas Moura revela conversa especial com Crespo antes de retorno ao São Paulo

Lucas Moura revelou uma conversa especial que teve com Hernán Crespo neste seu retorno aos gramados. O jogador não entrava em campo pelo São Paulo desde maio, por conta da sua lesão no joelho.

Lucas disse que Crespo deu respaldo psicológico. Em momento algum foi forçado a retornar. Pelo contrário, sempre teve tempo para se tratar e saber quando estaria disposto, segundo o próprio explicou após o jogo deste sábado (9).

- A conversa com ele foi muito boa desde quando ele chegou. Um cara que me deixou muito à vontade, conversou muito bem e falou que eu tinha que voltar quando estivesse bem, não só fisicamente, mas também de cabeça. Quando eu estivesse confortável. Ele me deixou muito à vontade, então foi muito bom esse primeiro contato com ele - disse.

De acordo com Lucas Moura, pela experiência de Hernán Crespo como jogador de futebol, existiu um respeito e uma rede de apoio em cima do difícil momento que o veterano enfrentou.

- Depois, também no dia a dia, é um cara que dispensa comentários. Ele foi jogador, então sabe muito bem como é quando você se machuca, quando tem uma lesão que te tira muito tempo de campo. Ele compreendeu muito bem e me deixou muito à vontade - completou.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo foi cauteloso com Lucas Moura

O São Paulo foi bastante cauteloso com Lucas Moura. O Tricolor sabia que não existia chance do atleta ser utilizado no sacrifício. Lucas também explicou como foi o processo e como está lidando com seu retorno. A tendência é que o jogador comece a ganhar minutagem de forma gradual.

- Na terça-feira, para ser bem sincero, ainda não conversei com o elenco sobre isso, mas acho que é bem difícil começar como titular. Estou voltando agora, então precisamos ter calma. Eu também preciso ter paciência, porque, se me perguntarem, claro que eu quero jogar, mas é importante saber lidar com essa situação e controlar a carga de jogo. Hoje joguei 15 minutos, talvez na terça eu jogue um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até estar 100% para poder iniciar uma partida. Mas, na minha opinião, terça-feira ainda é cedo demais - abriu Lucas Moura.