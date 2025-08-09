Lucas Moura revela conversa especial com Crespo antes de retorno ao São Paulo
Lucas Moura retornou de lesão após meses
Lucas Moura revelou uma conversa especial que teve com Hernán Crespo neste seu retorno aos gramados. O jogador não entrava em campo pelo São Paulo desde maio, por conta da sua lesão no joelho.
Lucas disse que Crespo deu respaldo psicológico. Em momento algum foi forçado a retornar. Pelo contrário, sempre teve tempo para se tratar e saber quando estaria disposto, segundo o próprio explicou após o jogo deste sábado (9).
- A conversa com ele foi muito boa desde quando ele chegou. Um cara que me deixou muito à vontade, conversou muito bem e falou que eu tinha que voltar quando estivesse bem, não só fisicamente, mas também de cabeça. Quando eu estivesse confortável. Ele me deixou muito à vontade, então foi muito bom esse primeiro contato com ele - disse.
De acordo com Lucas Moura, pela experiência de Hernán Crespo como jogador de futebol, existiu um respeito e uma rede de apoio em cima do difícil momento que o veterano enfrentou.
- Depois, também no dia a dia, é um cara que dispensa comentários. Ele foi jogador, então sabe muito bem como é quando você se machuca, quando tem uma lesão que te tira muito tempo de campo. Ele compreendeu muito bem e me deixou muito à vontade - completou.
São Paulo foi cauteloso com Lucas Moura
O São Paulo foi bastante cauteloso com Lucas Moura. O Tricolor sabia que não existia chance do atleta ser utilizado no sacrifício. Lucas também explicou como foi o processo e como está lidando com seu retorno. A tendência é que o jogador comece a ganhar minutagem de forma gradual.
- Na terça-feira, para ser bem sincero, ainda não conversei com o elenco sobre isso, mas acho que é bem difícil começar como titular. Estou voltando agora, então precisamos ter calma. Eu também preciso ter paciência, porque, se me perguntarem, claro que eu quero jogar, mas é importante saber lidar com essa situação e controlar a carga de jogo. Hoje joguei 15 minutos, talvez na terça eu jogue um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até estar 100% para poder iniciar uma partida. Mas, na minha opinião, terça-feira ainda é cedo demais - abriu Lucas Moura.
