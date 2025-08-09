Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após vitória do São Paulo

Hernán Crespo concede entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste sábado (9) aconteceu no estádio do Morumbis.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chegou aos 28 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação, apenas um atrás do Bahia, que abre o grupo de equipes classificadas de forma direta para a próxima edição da Copa Libertadores. O Vitória, por sua vez, segue com 18, na 16ª colocação.

A vitória fez com que Crespo atingisse um feito que o São Paulo não conseguia desde 2019: cinco vitórias seguidas no Brasileirão. Além disso, nos quatro jogos em casa sob seu comando, foram quatro vitórias.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo

Em noite fria no Morumbis, o São Paulo ditou as ações da primeira etapa e dominou o Vitória, que encontrou dificuldades para romper a primeira linha de marcação adversária. Com domínio da bola, o Tricolor passou a acumular chances de perigo e, aos 20 minutos, abriu o placar com Bobadilla após passe de Rodriguinho.

Após o gol sofrido, a equipe liderada por Fábio Carille passou a equilibrar as ações no meio de campo, mas não chegou a levar perigo à meta defendida por Rafael, que foi mero espectador na maior parte do primeiro tempo.

Com a vantagem no marcador, o São Paulo voltou para a segunda etapa sem a necessidade de agredir o rival e passou a controlar o ritmo do duelo. Sem espaço para contra-atacar, o Vitória encontrou dificuldades no último terço do campo e não conseguiu superar a defesa tricolor.

Já nos minutos finais da partida, Ferraresi bateu cruzado após cobrança de escanteio e encontrou o zagueiro Sabino, que marcou o segundo gol e deu números finais ao jogo.

Na próxima terça-feira (12), o São Paulo viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.