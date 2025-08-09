Hernán Crespo fala sobre momento do São Paulo e se compara a um piloto de Fórmula 1

Após o resultado positivo do São Paulo contra o Vitória, por 2 a 0, Hernán Crespo falou sobre o momento do time e a questão mental após a eliminação recente na Copa do Brasil contra o Athletico-PR, nas oitavas de final da competição.

– Era um jogo difícil, a gente chegava de uma eliminação, então voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional, era só o emocional. Na Copa do Brasil tentamos jogar sempre, mesmo com as dificuldades. A gente merecia mais, não aconteceu, então era muito mais emocional que crise do jogo. O jogo estava aí, respeitar nossa identidade - disse Crespo após a partida, em coletiva de imprensa.

Além desse assunto e do emocional do São Paulo, Hernán Crespo falou de outros assuntos que englobam o clube, mesmo fora de campo. Entre eles, as possíveis saídas de joias como Henrique Carmo e Lucas Ferreira, para fora do país, e a busca de reforços como um zagueiro e um lateral-direito.

Ao falar dessas situações, Crespo se comparou a um piloto de Fórmula 1, alegando que quem monta seu carro seria a diretoria. Uma analogia interessante feita pelo técnico argentino.

- Sou como um piloto de Fórmula 1, me dá o carro e tento dirigir o mais forte possível, esse é meu trabalho. Mas eu não preparo o carro, quem prepara é a diretoria. Uma coisinha eu procuro dar, tento fazer com que o carro ande forte. Tranquilo nunca - brincou Crespo durante a entrevista.

Hernán Crespo se comparou a um piloto de Fórmula 1 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O São Paulo volta a jogar nesta terça-feira, dia 12. O time enfrenta o Atlético Nacional, na Colômbia, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição.