menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Hernán Crespo fala sobre momento do São Paulo e se compara a um piloto de Fórmula 1

Técnico do Tricolor falou sobre a fase do time no Brasileirão

imagem cameraCrespo falou sobre partida do São Paulo contra o Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
23:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após o resultado positivo do São Paulo contra o Vitória, por 2 a 0, Hernán Crespo falou sobre o momento do time e a questão mental após a eliminação recente na Copa do Brasil contra o Athletico-PR, nas oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

– Era um jogo difícil, a gente chegava de uma eliminação, então voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional, era só o emocional. Na Copa do Brasil tentamos jogar sempre, mesmo com as dificuldades. A gente merecia mais, não aconteceu, então era muito mais emocional que crise do jogo. O jogo estava aí, respeitar nossa identidade - disse Crespo após a partida, em coletiva de imprensa.

Além desse assunto e do emocional do São Paulo, Hernán Crespo falou de outros assuntos que englobam o clube, mesmo fora de campo. Entre eles, as possíveis saídas de joias como Henrique Carmo e Lucas Ferreira, para fora do país, e a busca de reforços como um zagueiro e um lateral-direito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao falar dessas situações, Crespo se comparou a um piloto de Fórmula 1, alegando que quem monta seu carro seria a diretoria. Uma analogia interessante feita pelo técnico argentino.

- Sou como um piloto de Fórmula 1, me dá o carro e tento dirigir o mais forte possível, esse é meu trabalho. Mas eu não preparo o carro, quem prepara é a diretoria. Uma coisinha eu procuro dar, tento fazer com que o carro ande forte. Tranquilo nunca - brincou Crespo durante a entrevista.

continua após a publicidade
Hernán Crespo se comparou a um piloto de Fórmula 1 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️São Paulo derrota o Vitória e cola no G4 do Brasileirão

O São Paulo volta a jogar nesta terça-feira, dia 12. O time enfrenta o Atlético Nacional, na Colômbia, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias