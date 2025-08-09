Carlos Belmonte revela atitude do São Paulo em busca de reforços

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, explicou quais são as prioridades do São Paulo no mercado e com o time tem se movimentado na busca por reforços. De acordo com o dirigente, três posições são vistas como prioridade: zagueiro e um lateral-direito.

- Tem algumas posições que a gente considera prioridade: um zagueiro e um lateral-direito. Hoje, o Maik foi muito bem, é um menino da base, e não temos dúvida de que vai crescer, mas acreditamos que talvez seja necessário trazer mais um lateral para ajudar - disse.

Sobre a busca por um zagueiro, Carlos Belmonte explicou o que acontece. Sem Ruan, que deixou o time em junho, e agora com a lesão de Arboleda, ter mais uma peça seria essencial para o sistema de Hernán Crespo, que gosta de atuar com uma linha de três. Por isso, o Tricolor mira o mercado pensando nesta contratação.

- Estamos jogando com três zagueiros e, nesse esquema, a reposição é fundamental. Se estivéssemos atuando com linha de quatro, talvez fosse possível aguardar o retorno do Arboleda, mas com três precisamos agir - completou Belmonte.

Belmonte volta a falar de caso Ruan

A saída de zagueiro Ruan foi um dos assuntos mais em alta no São Paulo neste ano. Ruan estava emprestado ao São Paulo pelo Sassuolo, da Itália. Seu vínculo iria até o final de junho. Do lado tricolor, a vontade era de seguir com o jogador, mas sem condições de compra no momento, tentou estender o vínculo de empréstimo.

A proposta não foi aceita pela equipe da Europa. Segundo Belmonte, é difícil que Ruan volte por conta do posicionamento do Sassuolo.

- O Ruan, desde o início, nunca foi um jogador que quisemos perder. No entanto, ele não tinha interesse em prorrogar o empréstimo até o final da próxima temporada. Acredito que seja muito difícil que o Ruan fique, pois o seu clube possui outras propostas e não pretende nos emprestá-lo até o final de 2026, que era o nosso desejo inicial - completou Carlos Belmonte sobre o assunto.